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        Alanya'da 5 hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 22:09 Güncelleme: 12.12.2023 - 22:09
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        Alanya'da 5 hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda haklarında "hırsızlık", "kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme", "hakaret", "bilişim sistemi üzerinden dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "uyuşturucu ticareti yapma, bulundurma, kullanma", "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından arananların bulunduğu, 3 ile 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan S.K.C, C.P, K.K, T.T. ve B.B. farklı adreslerde gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap ve narkotik madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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