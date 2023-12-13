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        Antalya'da arkadaşını kazara tüfekle öldüren sanığa 7 yıl hapis

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde arkadaşını kazara tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 7 yıl hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:39 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:39
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        Antalya'da arkadaşını kazara tüfekle öldüren sanığa 7 yıl hapis
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde arkadaşını kazara tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 7 yıl hapse çarptırıldı.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.B. ile maktul Yaşar Çakır'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık İ.B'nin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, olayın bilinçli taksirle gerçekleşmesi nedeniyle cezanın artırılması talep etti.

        Son sözü sorulan sanık İ.B, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, maktul ile aralarında husumet olmadığını savundu.

        Mahkeme heyeti, sanığı önce "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 5 yıl hapse çarptırdı. Heyet, daha sonra olayın "bilinçli taksirle" gerçekleşmesi nedeniyle cezayı 7 yıla çıkardı ve verilen cezada herhangi bir indirime gitmedi.

        Yeşil Sanayi Sitesi 5069 Sokak'taki otomobil bakım servisinde, 23 Haziran'da, İ.B'nin (37) kontrol ettiği tüfeğin kazara ateş alması sonucu Yaşar Çakır (22) ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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