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        Antalya'da 15 kilogram eroin ele geçirildi

        Antalya'da 15 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:32 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:53
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        Antalya'da 15 kilogram eroin ele geçirildi
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        Antalya'da 15 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında Kızılarık Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu depolandığı ve satıldığı bilgisi elde edildi.

        Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 15 kilogram eroin ele geçirildi.

        Operasyonda bir şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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