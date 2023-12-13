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        Antalya'da bir kadını darbedip uçurumdan atmaya çalışan şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir kadını, boğazını sıkıp uçurumdan atmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 18:02 Güncelleme: 13.12.2023 - 18:17
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        Antalya'da bir kadını darbedip uçurumdan atmaya çalışan şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir kadını, boğazını sıkıp uçurumdan atmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Rus uyruklu Türk vatandaşı E.G, eşi S.G. ile birlikte, Kemer ilçe merkezindeki Çalıştepe'ye doğa yürüyüşü yaparken, bir süre sonra eşinin yanından ayrılıp fotoğraf çekmek amacıyla uçurumun olduğu noktaya geldi.

        Bu sırada şüpheli bir kişi, E.G'nin yanına gelip konuşmaya çalıştı, ardından boğazını sıkıp uçurumdan atmaya çalıştı. Şüpheliye direnen kadın, çığlık atarak yardım istedi.

        Eşinin sesini duyup olay yerine gelen S.G'nin müdahalesiyle kaçan şüpheli ormanda izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri şüphelinin Ö.D. (64) olduğunu belirlerken, daha önce de "canavarca hisle öldürme", "cinsel saldırı" ve "suç delilini karartmak amacıyla öldürmek" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Antalya kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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