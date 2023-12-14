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        Antalya'daki sitenin sakini Türkler Rusça, Ruslar ise Türkçe öğreniyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da yaklaşık yüzde 40'ını Rusların oluşturduğu deniz kenarındaki sitenin sakinleri, birbirleriyle daha iyi iletişim kurabilmek için oluşturdukları özel derslikte Türkçe ve Rusça öğrenmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:02 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:18
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        Antalya'daki sitenin sakini Türkler Rusça, Ruslar ise Türkçe öğreniyor
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da yaklaşık yüzde 40'ını Rusların oluşturduğu deniz kenarındaki sitenin sakinleri, birbirleriyle daha iyi iletişim kurabilmek için oluşturdukları özel derslikte Türkçe ve Rusça öğrenmeye başladı.

        Konyaaltı Sahili'nde yer alan sitedeki 149 daireden 60'ında Rus uyruklular ikamet ediyor. Sitenin oyun alanında her hafta satranç, bilardo, okey ve langırt turnuvaları düzenleyen Türk ve Rus komşular, iki ülkenin milli bayramlarını sitenin lobisinde birlikte kutluyor.

        Site yönetimi, komşuların "Birbirimizin dillerini öğrenerek daha iyi iletişim kurmak istiyoruz" talebi üzerine oluşturulan özel derslikte haftada bir gün dil kursu açtı. Siteye gelen öğretmenler Ruslara Türkçe, Türklere ise Rusça öğretiyor.

        Sitenin yöneticisi Mikail Hin, AA muhabirine, Türk ve Rus komşuların uyum içerisinde yaşadığını söyledi.

        Sitede birlik ve beraberliği yakalamak için değişik etkinlikler yaptıklarını belirten Hin, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında sitede güzel bir gala yaptık. Rus komşularımız da katıldı ve birlikte Türk bayraklarını salladık. Onların milli bayramında da etkinlikler yapıyoruz. Biz onları, onlar da bizi seviyor. En büyük sıkıntımız bazı komşularımızın iletişim kuramamasıydı. Talepleri değerlendirdik ve 4 aktif sınıf oluşturduk. 60'a yakın komşumuz kaydını yaptırdı. Yavaş yavaş konuşmaya, anlaşmaya başladık." dedi.

        Rusça öğretmeni Anna Tikhanovich, derslerin verimli geçtiğini ifade etti. Özellikle Rusların ders sayısını haftada 3 güne çıkartmak ve çocuklarıyla gelmek istediklerini dile getiren Tikhanovich, "Katılım çok güzel. Temel Türkçe ve Rusçayı öğretiyoruz. Dil bilmek, öğrenmek birbirimize saygı göstermenin harika bir adımıdır." diye konuştu.

        - "Türkleri çok seviyor ve saygı duyuyorum"

        Site sakinlerinden Rus Tatiana Gaidina da sözlerine "Nasılsın?", "İyiyim" kelimeleriyle başladı.

        Türkiye'de 2 yıldır yaşadığını ifade eden Gaidina, Türk vatandaşı olduğunu dile getirdi.

        Türkiye'de ve Antalya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Gaidina, "Antalya'yı çok seviyorum. Türkleri seviyor ve çok saygı duyuyorum. Sitede her gün komşularımızla sohbet ediyoruz. Yoga, zumba yapıyoruz. Şimdi de Türkçe öğrenmeye başladım." dedi.

        Site sakini Nuri Kaplan, kurs sayesinde Rus komşularıyla diyaloglarının gelişeceğini düşündüğünü söyledi. Rusçayı öğrenmekte zorlandığını ancak üstesinden geleceğine inandığını belirten Kaplan, derslerin zevkli geçtiğini ve Rusça konuşacağı için heyecanlı olduğunu vurguladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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