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        Uzmanlar müfredata alınan "görgü kuralları" eğitimlerini değerlendirdi

        AYŞE YILDIZ - Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda müfredat kapsamına alınan "adabımuaşeret" eğitimlerinin yanlış dijitalleşmeyle yalnızlaşan gençlere olumlu katkı sunması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:36 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:36
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        Uzmanlar müfredata alınan "görgü kuralları" eğitimlerini değerlendirdi
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        AYŞE YILDIZ - Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda müfredat kapsamına alınan "adabımuaşeret" eğitimlerinin yanlış dijitalleşmeyle yalnızlaşan gençlere olumlu katkı sunması bekleniyor.

        Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Kolukırık, AA muhabirine, ortaokullarda "görgü kuralları ve nezaket", liselerde "adabımuaşeret" isimli seçmeli derslerin müfredatının hazırlanmasının pozitif gelişme olduğunu söyledi.

        Modernleşme ve dijitalleşme sürecinde bireylerin yalnızlaşma, sosyal bağımlılık ya da dijital zehirlenme süreçleriyle karşı karşıya kaldığını anlatan Kolukırık, çocuğu korumanın ailenin yanı sıra kurumların da görevi olduğunu hatırlattı.

        Okullarda adap kurallarının konulmasının son derece önemli olduğunu belirten Kolukırık, şunları kaydetti:

        "Adabımuaşeret, toplumsal köklerimizde, geçmişimizde tarihimizde var olan bir süreçtir. Eğitim, bireylere sadece teknik anlamda bilgi yüklemek, teknolojik yenilikler karşısında bir şeyler öğrenmesini kazanmasını sağlayan süreç değildir. Eğitim alan öğrencilerin niteliği, nasıl donatılacağı önemli. Osmanlı'da adabımuaşeret kurallarının son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bireylerimizi dijital süreçlerde belirli bir noktaya taşıyamazsak, kültürümüzle kimliğimizle medeniyetimizin unsurlarıyla donatamazsak ilerleyen süreçlerde çok ciddi sosyal problemlerle karşı karşıya kalınacaktır."

        Verilecek eğitimlerin manevi, kültürel ve teknik anlamda olumlu sonuçlarının olacağına dikkati çeken Kolukırık, dijitalleşmenin kaçınılmaz bir süreç olduğunu dile getirdi.

        Bireylerin 4-7 saat internette, sosyal medyada zaman geçirdiğini, bunun da gençleri aileleri birbirinden kopardığını, yalnızlaştırdığını ifade eden Kolukırık, "Adabımuaşeret kurallarının okullarda, atölye drama çalışmalarıyla verilecek olması kimliğimize, kültürümüze uygun şekilde fayda sağlayacaktır, dijital tehlikelerden koruyacaktır. Dijitalleşme tehlikeli süreç değildir ancak insanın robotlaştırılmaya robotların insanlaştırılmaya çalışıldığı süreçte dikkat etmek gerekiyor. İnsanın eşyayla nesnelerle arkadaşlarıyla empati kurabilmesi son derece önemli." diye konuştu.

        - "Zorunlu ders olsa daha iyi olacaktır"

        Sosyolog yazar Semra Binay da kurumlara ve bireylere adabımuaşeret eğitimleri verdiğini dile getirerek, bunun okullarda işlenmesinin güzel gelişme olduğunu söyledi.

        Gençlerin temelden saygıyı, sevgiyi toplum içinde nasıl davranılacağını, nasıl yemek yenileceğini tüm kuralları bilmesinin önemli olduğunu belirten Binay, "Bakanlığın çok güzel kararı oldu hatta ilkokuldan başlasa, seçmeli değil de zorunlu ders olsa daha iyi olacaktır. Öğrendiklerini alışkanlık haline getirmek daha kolay olacaktır." dedi.

        Görgü kurallarının hayatın her alanında yer aldığını ifade eden Binay, şöyle konuştu:

        "Sosyal medyada, metroda, uçakta her yerde görgü kuralları var. Eğitimlerle gençlerin sosyal medyadaki birbirlerine hitapları düzelecektir. Centilmenlik, doğru oturmak kalkmak özümüzde olan kültür. Güzel bir nesil geliyor, zekiler, algıları inanılmaz açık. Eğitimler sayesinde kendilerini kanıtlayacaktır, öz güvenleri artacaktır, ülkesini, kültürünü en iyi şekilde temsil edecektir. Daha disiplinli, özenli çalışmalarını sağlayacaktır hatta bireyselden ziyade grup çalışmalarında daha başarılı olmalarına katkı sunacaktır çünkü grupsal iletişimleri de zayıfladı gençlerin, birbirlerine destek olmaları kıymetli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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