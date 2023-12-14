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        Serik'te güvenlik güçlerince yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde arandıkları için polis ve jandarma ekiplerince yakalanan 32 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:55 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:52
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        Serik'te güvenlik güçlerince yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde arandıkları için polis ve jandarma ekiplerince yakalanan 32 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Serik'te jandarma ve polisin 4-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalar Kaymakam Cemal Şahin tarafından paylaşıldı.

        Şahin'in verdiği bilgilere göre, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda aranan 32 kişi yakalandı. Bu kişilerden 7’si tutuklandı, ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 16 fişek ele geçirildi.

        Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından 15 kişiye işlem yapıldı ve basit yaralama suçundan da 1 kişi adliyeye sevk edildi.

        Trafik ekiplerince yapılan uygulamalar sonucunda 2 bin 495 kişinin sorgusu yapıldı ve toplamda 956 bin 549 lira cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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