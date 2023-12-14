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        Antalya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosuna 20 yeni otobüs kattı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi toplu ulaşım için satın aldığı 20 yeni otobüs, toplu ulaşım hatlarında çalışmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:03
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosuna 20 yeni otobüs kattı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi toplu ulaşım için satın aldığı 20 yeni otobüs, toplu ulaşım hatlarında çalışmaya başladı.

        Yeni otobüsler Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törenle tanıtıldı. Törende gazetecilere açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, resmi plakalı 8,5 metrelik 20 yeni halk otobüsünün bugün itibarıyla Antalya toplu taşıma sisteminde hizmet vermeye başladığını söyledi.

        Otobüslerin maliyetinin 90 milyon liranın üstünde olduğunu kaydeden Başkan Böcek, "Daha önce 12 metrelik 60 tane otobüs ve 2 tane de elektrikli otobüs almıştık. 12 metrelik otobüslerin giremediği bazı dar sokakların olduğu mahallelerimiz vardı. Yeni aldığımız 8,5 metrelik otobüslerimizle halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

        Antalya'da ulaşımla ilgili sorun kalmaması için çalıştıklarını dile getiren Böcek, özel halk otobüsleriyle beraber günlük 500'ün üzerinde otobüsün hizmet verdiğini belirtti.

        Beş merkez ilçede bugüne kadar belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinin toplam 73 milyon 163 yolcuyu taşıdığını dile getiren Böcek, "Yeni otobüslerimiz Antalya'mıza ve ulaşım esnafımıza hayırlı olsun. Kazasız belasız yolculuklar diliyorum." diye konuştu.

        Başkan Böcek daha sonra şoförlerin de içinde olduğu yeni otobüslerden birisinin direksiyon başına geçerek belediye önünde kısa bir tur attı. 23'ü kadın olmak üzere 50 şoförün istihdam edildiği yeni otobüsler törenin ardından ulaşımda hizmet vermeye başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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