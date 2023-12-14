Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze Konseri" verdi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Müze Konseri"ni sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Müzesinin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen konserde, soprano Arzu Yaman, Betül Uzunoğlu Oruç, mezzo soprano Seçil Fenercioğlu, tenor Erdi Aybaş ve Enis Ok, bas bariton Yusuf Yıldız sahne aldı.

Sanatçılara piyanist Ahmet Sait Karabulut eşlik ettiği konserde, dünyaca ünlü opera eserlerinden seçilmiş aryalar seslendirildi.

Antalya DOB sanatçıları, konser sonunda dinleyenlerden alkış aldı.

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