Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 20:00 Güncelleme: 14.12.2023 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:KepezTurgut Özal Spor Salonu

        Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Ivana Radinovic (Karadağ), Andrej Zlatevski (Makedonya)

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Niray Aral 7, Hazal Çetin, Günesh Karaoğlan 7, Gonca Karataş 2, Arzu Özdemir 17, Özge Kavurmacıoğlu 3, Delic 5, Lucet 2, Helin Boybeyi 8

        Tango Bourges Basket: Steinberga 11, Nacickaite 15, Michel 8, Astier 4, Selle 3, Spanou 9, Pouye 19, Duchet 20, Alexander 14, Mann 5

        1. Periyot: 23-24

        Devre: 30-57

        3. Periyot: 44-73

        ANTALYA

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        Putin'den Türkiye ziyareti açıklaması
        Putin'den Türkiye ziyareti açıklaması
        Maçta müthiş heyecan
        Maçta müthiş heyecan
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        İsveç'deki öğretmene uzaklaştırma
        İsveç'deki öğretmene uzaklaştırma
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!

        Benzer Haberler

        Antalya Gazeteciler Cemiyeti "2022 Yılı Basın Ödülleri" verildi
        Antalya Gazeteciler Cemiyeti "2022 Yılı Basın Ödülleri" verildi
        Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze Konseri" verdi
        Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze Konseri" verdi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosuna 20 yeni otobüs kattı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosuna 20 yeni otobüs kattı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Akdeniz Bilişim Zirvesi'nin 7'ncisi düzenlenecek
        Akdeniz Bilişim Zirvesi'nin 7'ncisi düzenlenecek
        Antalya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü