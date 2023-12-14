Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon:KepezTurgut Özal Spor Salonu

Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Ivana Radinovic (Karadağ), Andrej Zlatevski (Makedonya)

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Niray Aral 7, Hazal Çetin, Günesh Karaoğlan 7, Gonca Karataş 2, Arzu Özdemir 17, Özge Kavurmacıoğlu 3, Delic 5, Lucet 2, Helin Boybeyi 8

Tango Bourges Basket: Steinberga 11, Nacickaite 15, Michel 8, Astier 4, Selle 3, Spanou 9, Pouye 19, Duchet 20, Alexander 14, Mann 5

1. Periyot: 23-24

Devre: 30-57

3. Periyot: 44-73

ANTALYA

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