Antalyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile 20 Aralık Çarşamba günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlıların, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idmanı, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Antrenman, pas, istasyon, dayanıklılık ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

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