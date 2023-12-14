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        Antalyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile 20 Aralık Çarşamba günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 21:52 Güncelleme: 14.12.2023 - 22:19
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        Antalyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile 20 Aralık Çarşamba günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kırmızı-beyazlıların, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idmanı, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

        Antrenman, pas, istasyon, dayanıklılık ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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