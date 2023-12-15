Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da otomobilin çarptığı motosikletteki genç öldü

        Antalya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da otomobilin çarptığı motosikletteki genç öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda ilerleyen Y.Ş.Y idaresindeki 07 BCV 296 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 GSN 45 plakalı diğer araca sürterek savruldu.

        Direksiyon hakimiyetini kaybeden 07 BCV 296 plakalı otomobilin sürücüsü aynı yönde giden Osman Alp Kavak (19) yönetimindeki 07 MGP 74 plakalı motosiklete de çarptı.

        Motosikletle bir süre sürüklenen otomobil, tel çit çekili refüj panelini aşarak karşı şeride geçti.

        Bu arada, 07 GSN 45 plakalı araç ise kaldırıma ve 07 CSC 66 plakalı başka bir otomobile de çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Kavak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kavak'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olayda hafif yaralanan Y.Ş.Y. ile 07 GSN 45 plakalı aracın sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.

        - "İki otomobil yarışıyordu" iddiası

        Kazadan kara almadan kurtulan 07 CSC 66 plakalı otomobildeki yolculardan Zeki Yurt, AA muhabirine, kazaya karışan Y.Ş.Y. ile 07 GSN 45 plakalı aracın sürücüsünün bulvarda yarıştığını iddia ederek, "Motosikleti altına alan otomobil çitleri aşıp karşı şeride geçti. Diğer araçta, yol kenarına ve bizim içinde olduğumuz aracın sol çamurluğuna da çarparak durabildi." diye konuştu.

        Öte yandan, 07 BCV 296 plakalı otomobilin sürücüsü Y.Ş.Y'nin saygısızca araç kullanmak, abartı eksoz ve 3 adet hız ihlalinden dolayı toplamda 6 ceza kaydının olduğu, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Kavak'ın da sürücü belgesinin daimi iptal edildiği halde araç kullandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Beşiktaş'ta kadro dışı karmaşası!
        Beşiktaş'ta kadro dışı karmaşası!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        5 haftadır artış sürüyor! Baraj doluluk oranında son veri!
        5 haftadır artış sürüyor! Baraj doluluk oranında son veri!
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Biri başından öteki kaşından yaralandı! İstekalı kavgada taraflar barıştı!
        Biri başından öteki kaşından yaralandı! İstekalı kavgada taraflar barıştı!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Mağlubiyet planları bozdu!
        Mağlubiyet planları bozdu!
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        Kredi notu neden yükselecek?
        Kredi notu neden yükselecek?

        Benzer Haberler

        Turizmde rekor kıran Antalya'da sezon 12 aya yayıldı
        Turizmde rekor kıran Antalya'da sezon 12 aya yayıldı
        NATO'nun düzenlediği yarışmayı, Türk fotoğrafçı kazandı
        NATO'nun düzenlediği yarışmayı, Türk fotoğrafçı kazandı
        Anadolu'nun Pompeisi'ni kazan arkeoloji profesörünün mutluluğu: Ölmeden fin...
        Anadolu'nun Pompeisi'ni kazan arkeoloji profesörünün mutluluğu: Ölmeden fin...
        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk şampiyonu Okulu'dan Yavuz Gürhan...
        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk şampiyonu Okulu'dan Yavuz Gürhan...
        Antalyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ANSİAD 21. Girişimcilik Günleri ödülleri sahiplerini buldu
        ANSİAD 21. Girişimcilik Günleri ödülleri sahiplerini buldu