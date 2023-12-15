Antalya'da trafik kazasında yaralanan genç öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde 11 gün önce yaşanan trafik kazasında yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesinde 11 gün önce yaşanan trafik kazasında yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.
Reşit Altunçay'ın (19) kullandığı 07 BKK 251 plakalı motosiklet, 4 Aralık'ta Akçaalan Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpışıp devrilmişti.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Altunçay, 34 KL 1408 plakalı kamyon altında kalarak yaşamını yitirmişti.
Altunçay ile aynı motosiklette bulunan ve kazada ağır yaralanan Bahadır Demirdelen (20), tedavi altına alındığı Serik Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Demirdelen'in cenazesinin, defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi.
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