TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Kitap Kurdu Yarışması tanıtım toplantısına katıldı: Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, vakıf tarafından düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması ile amaçlarının 300 bin öğrenciye ulaşarak kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirtti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, vakıf tarafından düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması ile amaçlarının 300 bin öğrenciye ulaşarak kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirtti.

Kitap Kurdu Yarışması'nın Antalya'daki tanıtım toplantısı, Antalya Kütüphanesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir dinletisiyle başlayan toplantıda TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, öğrencilere hediye dağıttı.

Beşinci, tanıtım toplantısının ardından AA muhabirine, Kitap Kurdu Yarışmasının gözbebeği projelerinden olduğunu belirterek, özellikle ortaokul öğrencilerinin çok ciddi katılım sağladığını söyledi.

Proje kapsamında 5-6-7 ve 8. sınıflara beş farklı kitabı okutmak istediklerini dile getiren Beşinci, "Hedefimiz 300 bin öğrenciye dokunmak. Aslında bu kitap okuma seferberliğidir. Ülkemizin dört bir tarafında gerçekleşecek. Yani Kars'tan Manisa'ya, Sinop'tan Antalya'ya kadar. Bugün de Antalya'da gençlerin heyecanına tanıklık ettik. Umuyoruz ki gençlerimiz kitap okuyacak. Muhakeme yeteneği artacak, analitik zekası gelişecek. Her zaman iddia ettiğimiz gibi ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençler yetişecek." diye konuştu.

Beşinci, proje kapsamında Türkiye genelinde birinci olan öğrenciye ailesiyle birlikte yurt dışı seyahati, ikinci ve üçüncü olanlara ise elektronik eşya ödülleri vereceklerini kaydetti.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da yeni Türkiye Yüzyılı'nın çocukların, gençlerin lider hedefleriyle, hayalleriyle şekillenmesi için çok büyük bir çaba içinde olduklarını söyledi.

Gençlerin zamanlarını doğru geçirmesini istediklerini ifade eden Gürhan, "Her gencimiz serbest zamanlarında kitap okusun. Spor yapsın. Milli manevi değerlerimize sahip çıksın ve bu ülkenin geleceğinden ışık olsun, umut olsun." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin katılabileceği yarışmaya 18 Mart 2024'e kadar başvuru yapılabilecek. Yarışma kapsamında ortaokul öğrencilerine 5 kitaptan bilgilerin yer aldığı 100 soru yöneltilecek. Çevrim içi sınavın ardından yapılacak yazılı sınavla dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller takdim edilecek.