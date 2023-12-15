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        Antalya'dan kısa kısa

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin 6. Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü Yarışması'nda "Çevre Dostu Çiftçi Kart" projesi ile onur ödülü kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:52
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        Antalya'dan kısa kısa
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        Antalya Büyükşehir Belediyesinin 6. Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü Yarışması'nda "Çevre Dostu Çiftçi Kart" projesi ile onur ödülü kazandığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çin'de 7-9 Aralık tarihlerinde düzenlenen, 54 ülkeden 193 şehrin 274 projeyle yarıştığı 6. Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü Yarışması'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi "Çevre Dostu Çiftçi Kart" projesi ile onur ödülü kazandı.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, onur ödülünü alarak törende katılımcılara ‘Çevre Dostu Çiftçi Kart’ projesini ve Antalya’da hayata geçirilen inovatif projeleri anlattı.

        Genel Sekreter Tuncer, Çin dönüşü Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 19. çevre ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e takdim etti.

        Böcek, bugüne kadar üzerinde önemle durdukları doğa ve çevre dostu çalışmaların yerel, ulusal ve uluslararası alanda 19 farklı ödülle taçlanmasının onurunu ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.

        - ​​​​​​​ Büyükşehir Belediyesi’nden istihdama katkı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR koordinasyonunda "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu" hibe programı (NEET PRO) kapsamında Güneş Enerjisi Okulu açıyor.

        Kadınlar başta olmak üzere 15-29 yaş arası gençlerin başvurabileceği eğitim için 200 genç seçilecek. Seçilen gençler 60 gün sürecek eğitim boyunca eğitime katıldıkları her gün için günlük 10 Euro harcırah alacak.

        Eğitimi tamamlayanlar ise yüksek iş potansiyeline sahip güneş enerjisi sektöründe istihdam imkanı bulacak.

        - Kepezspor'dan depremzede çocuklara oyuncak

        Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 18 Aralık'a kadar oynanacak müsabakalarda depremzede çocuklara gönderilmek üzere peluş oyuncak, bere ve atkı toplama kampanyası başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde sosyal yardım merkezine dönüşerek yaraları sarmaya çalışan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, bu yıl da depremzede çocuklar için peluş oyuncak, bere ve atkı toplama kampanyası yapıyor.

        Turgut Özal Spor Salonu, Hasan Doğan Stadı, Adnan Menderes Yüzme Havuzu ve kulüp tesislerinde yapılan antrenman ve müsabakalarda velilerden kampanyaya katılım için duyuru yapan antrenörler, sporcularından konu hakkında çevrelerine de bilgilendirme yapmalarını istiyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Hakan Çatal, kampanyaya 18 Aralık'a kadar katılım beklediklerini belirterek, toplanan yardımların Hatay'a gönderileceğini açıkladı.

        - Atık yağdan kazandılar

        Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'la ilçe sakinlerinin bitkisel atık yağlardan 42 bin 104 lira kazandığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, 2016 yılında "Atma, biriktir, kazanalım" Muratpaşa’nın iki mahallesinde pilot olarak uygulanmaya başlanan projeyle evlerde ambalaj atıklarını cam, kağıt, plastik ve metal olarak türlerine ayrıştıran ilçe sakinleri, belirli gün ve saatte sokağından geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerine atıkları vererek para kazanmaya başladı.

        Elde edilen başarılı sonuçların ardından proje kısa sürede ilçeye yaygınlaştırıldı.

        Projeye, zaman içinde tekstil ve elektronik atıkları, bitkisel atık yağlar da eklenirken Çevreci Komşu Kart, kazandığı para kart özelliğiyle kredi kartı pos cihazı olan her yerde, online alışverişte kullanılmaya başlandı.

        Çevreci Komşu Kart'la sadece kasım ayında toplanan ambalaj atıkları karşılığında Muratpaşalılar 137 bin 315 lira kazandı. Aynı ay içinde 2 bin 216 litre bitkisel atık yağı evlerinde toplayan da ilçe sakinleri, 42 bin 104 lira kazandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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