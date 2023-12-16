Alanya'da 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda 9 yıldır aranan ve hakkında kasten öldürme suçundan 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ö.B. gözaltına alındı.

Farklı bir kimlik kullandığı tespit edilen hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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