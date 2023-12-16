Corendon Alanyaspor, Beşiktaş maçını çıkış olarak görüyor

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Beşiktaş deplasmanında zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Fatih Tekke, yönetiminde sürdürdü. Tekke, idman sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlerinde oynayacakları maçın ertelenmesiyle Beşiktaş deplasmanına çıkacaklarını belirtti.

Beşiktaş maçı ambiyansının herkesin malumu olduğunu ifade eden Tekke, şunları kaydetti:

"Zaten kadro dışı ve sakat oyuncuları var. Maça kadar ne olacağı da belli değil. Neticesinde Beşiktaş takımıyla oynayacağız. Deplasmanda zor bir maç. Ama özellikle bu hafta bizim için bir şans açıkçası. Beşiktaş'ın durumu da ortada. Bunu değerlendirebiliriz. Kolay maç gözükmüyor."

- "Devre arasına kadar umarım istediğimiz puanları alırız"

Takımdaki problemlere de değinen Tekke, "Özellikle takım savunmasında biraz daha yumuşağız, daha sert olmamız lazım. Ve bu arada daha henüz istediğimiz 11'i yakalamış değiliz. Farklı 11 ile birçok maça çıkma şansı bulduk. Son 3 maç, Konya maçı, kupa maçı, İstanbul maçı. Oyun olarak istediğimiz seviyelerde olmasak bile özellikle Kocaeli maçı çok olumlu diyebilirim." dedi.

Takımın üçüncü bölgesindeki devam eden problemi çözmek için çalıştıklarını anlatan Tekke, "Devre arasına kadar umarım istediğimiz puanları alırız ve camia olarak biraz normalleşiriz. Sonrasında da takımımızı performans olarak katkı yapacak oyuncularla güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

- "4 maçtan beklediğimiz puanları alırsak normalleşiriz"

Tekke, bu kadroyla ligde bu noktada olmamaları gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Oyuncu kadrosunun ismen iyi olması, iyi bir takım oldukları anlamına gelmiyor. Biraz daha sıkı durmamız lazım. Biraz daha pes etmeyen, inat eden, biraz daha fazla isteyen, bunu düzen içerisinde yapmak isteyen bir takım oluşturmak istiyoruz. Sancılı bir dönem var ama normalleşmeye doğru da ibre yavaş yavaş dönüyor gibi. Oynayacağımız Beşiktaş, Samsun, Ankaragücü ve Antalyaspor maçı var. Bu 4 maçtan beklediğimiz puanları alırsak normalleşiriz, diye düşünüyorum."

Tekke, ligde 10-12 takımın birbiriyle alt sıralarda yer almamak için yarıştığına vurgu yaparak, "Genel hatlarıyla alt sıralarda yarışacak takımlar sayısı, bu sene biraz daha fazla. Biz de buradan stres yapmadan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Daha çok isteyen, pes etmeyen, yere düştüğünde kalkan, rakibine biraz daha temaslı oynayan, biraz da top rakipteyken bunu isteyen, hem içeride hem dışarıda taraftarımızla beraber bir bütün halinde hareket edebilmek için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.