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        Candan Erçetin, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde müzikseverlerle buluştu

        Bu yıl 23'ncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, sanatçı Candan Erçetin sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 22:22 Güncelleme: 16.12.2023 - 22:50
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        Candan Erçetin, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde müzikseverlerle buluştu
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        Bu yıl 23'ncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, sanatçı Candan Erçetin sahne aldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen piyano festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Festival kapsamında Erçetin, Atatürk Kültür Merkezi'nde, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

        Erçetin, yaptığı kısa konuşmada, Atatürk'ün sevdiği şarkıların birçok müzisyen tarafından yorumlandığını belirterek, "Biz de Atatürk'ün sevdiği şarkılara başka bir açıdan bakmayı istedik. Kitaplarda okuduğumuz, heykellerini gördüğümüz Atatürk'ü insan olarak görmeye, onun duygularını hissetmeye, düşüncelerini anlamaya çalıştık." dedi.

        Seslendirdiği şarkılarla izleyenlerin beğenisini kazanan Erçetin, alkış aldı.

        23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 22 Aralık'ta Gülsin Onay ve Erkin Onay konseriyle sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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