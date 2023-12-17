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        Özel sporcular başarıya kulaç atıyor

        OKTAY ÖZDEN - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, özel çocukların sporla tanıştırılması halinde ne kadar başarılı olduklarının Antalya'daki yüzme şampiyonasında bir kez daha gözler önüne serildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:06
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        Özel sporcular başarıya kulaç atıyor
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        OKTAY ÖZDEN - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, özel çocukların sporla tanıştırılması halinde ne kadar başarılı olduklarının Antalya'daki yüzme şampiyonasında bir kez daha gözler önüne serildiğini söyledi.

        Aydın, Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası için geldiği Antalya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak son yıllarda özel sporcu ve kulüp sayısı açısından büyüdüklerini belirtti.

        Özel çocukların evlerden çıkarılmasını amaçladıklarını vurgulayan Aydın, "Yıllar önce evlere kapatılıp, 'Hiçbir şey olamaz, hiçbir şeyi başaramazlar.' denilen çocukların, imkanlar verildiği zaman neler başarabildiğini Antalya'da bir kez daha herkese göstermiş olduk. Özel sporcuların aldıkları bir madalya ile hayatları değişiyor. Aileleri de 'Benim çocuğum da bir şeyler başarabiliyor.' duygusunu yaşıyor." dedi.

        Aydın, özel çocukların tek farklarının biraz daha yavaş ve zor öğrenmenin olduğunu dile getirirken, özel sporcularla çalışan antrenörün, öğretmenin ve idarecinin daha sabırlı olması gerektiğine dikkati çekti.

        - "Utanılacak değil imkan verilecek çocuklar"

        Özel sporcularla büyük bir aile olduklarını aktaran Aydın, "Buradan özel çocuklu ailelere sesleniyorum. Çocuklarınızı mutlaka sporla tanıştırın. Spor sayesinde bu özel çocukların nasıl değiştiğini ve neler başarabildiğini görmüş olacaksınız. Bu çocuklar utanılacak değil imkan verilecek çocuklar." diye konuştu.

        Aydın, engellilere verilen imkanlara değinerek, "Son yıllarda devletimizin vermiş olduğu imkanlarla, özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu çocuklar evden çıksın, hayatın içinde olsunlar. Hayatın ortasında olsunlar.' desturuyla bugün engelliler artık, ülkemizde evlerden çıkmışlar, spor salonlarında, yüzme havuzlarında eğitim verilerek engelleri aşmışlardır." ifadelerini kullandı.

        - 2024 Trisome Oyunları'na 35 ülkeden başvuru

        Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak engelleri sporla aştıklarını anlatan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Özel sporcular, son yıllarda ülkemizin parlayan yıldızı. Down sendromluların olimpiyatları Trisome Oyunları, 19-26 Mart 2024'te Antalya'da yapılacak. Şu ana kadar 35 ülke başvuru yaptı. Japonya, Amerika, Peru, İngiltere, Fransa'dan down sendromlu bin çocuk, Antalya'ya gelecek. Atletizm, masa tenisi, yüzme, basketbol, futsal gibi sekiz dalda mücadele edecekler. Hem dev organizasyonda mücadele verecekler hem de Türkiye'nin güzelliklerini görecekler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın kontrolü altında yapacağımız down sendromluların olimpiyatlarına tüm engelli ailelerini ve Türk halkını şimdiden davet ediyorum. Kıyasıya, çok güzel mücadeleler olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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