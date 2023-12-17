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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 11:32 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:36
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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