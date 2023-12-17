Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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