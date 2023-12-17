Kepez, 2024 Avrupa Atletizm Kros Şampiyonası'na hazırlanıyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılacak 2024 Avrupa Atletizm Kros Şampiyonası için hazırlıklar başladı.

Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk defa yapılacak organizasyonun bayrağı, Belçika'da yapılan törenle Kepez Belediyesi ekibine devredildi.

Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, aldığı bayrağı, Başkan Hakan Tütüncü'ye teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, gençlere spor şehri bir Kepez armağan ettiklerini belirtti. Belediye olarak spor aktivitelerine büyük önem verdiklerini aktaran Tütüncü, "Kepez'de gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Kros Şampiyonası'nda ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz." ifadesini kullandı.