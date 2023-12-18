ANTİAD Başkanı Köleoğlu'ndan yerli ürünleri tercih edin çağrısı

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Köleoğlu, Yerli Malı Haftası'nı kutlayarak, "Milletimizi '869' barkod numaralı yerli ürünlerimizin tercihine davet ediyoruz." dedi.

Köleoğlu, yaptığı açıklamada, tüm okullarda aralık ayında çeşitli etkinliklerle Yerli Malı Haftası'nın kutlandığını hatırlatarak, herkesi ithal ürün yerine yerli malı kullanmaya davet etti.

Köleoğlu, şunları kaydetti:

"Yerli Malı Haftası kutladığımız şu günlerde yerli malı üretim ürünlerde 'yerli üretim' imkanlarını biraz daha koruyarak vergisel avantaj sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir avantaj, ürünlerin hem cazibesi hem satışı hem de tüketicilerin tercihi açısından ilgi uyandıracaktır. İthal ürünlere karşı yerli ürünlerin fiyat avantajının olması daha çok tercih edilebilir hale gelmesini sağlanacaktır. Antalya başta olmak üzere yurdumuzun dört bir yanındaki yerli ürünlerin tercih edilmesi noktasında bizler de ANTİAD olarak elimizden gelen çabayla yerli üretimi desteklemekteyiz."

Yerli malını her şekilde desteklemek gerektiğini vurgulayan Köleoğlu, "Yabancı sermayeli ithal ürünler yerine yerli markalar desteklenmeli. Hem milli sermayemiz ülkemize kalıyor hem de ekonomik kalkınma sağlamak için yerli üretimler bizim için çok önemli. Ayrıca doğanın korunması açısından da karbon ayak izi konusunda yerli üretimlerin tercihi avantaj sağlıyor. Bu vesileyle Yerli Malı Haftası'nı kutluyoruz, milletimizi '869' barkod numaralı yerli ürünlerimizin tercihine davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.