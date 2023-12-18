Serik'te asayiş denetimleri sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde bir haftalık asayiş denetimlerinde 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet ve Jandarma ekiplerince 11-18 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı.

Kumar oynandığı tespit edilen bir işyerinde 4 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 bin 100 liraya el konuldu.

Uyuşturucu operasyonunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçundan 7 kişi gözaltına alındı, yapılan aramalarda ise 16,6 gram metamfetamin, 2,70 gram esrar, 510 kök skunk bitkisi ve 82 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Öte yandan trafik birimlerince yapılan uygulamalarda 3 bin 434 araç sorgulandı, 213 araç sürücüsüne 843 bin 293 lira ceza uygulandı.