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        Serik'te asayiş denetimleri sürüyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir haftalık asayiş denetimlerinde 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 17:00 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:03
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        Serik'te asayiş denetimleri sürüyor
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        Antalya'nın Serik ilçesinde bir haftalık asayiş denetimlerinde 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İlçe Emniyet ve Jandarma ekiplerince 11-18 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı.

        Kumar oynandığı tespit edilen bir işyerinde 4 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 bin 100 liraya el konuldu.

        Uyuşturucu operasyonunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçundan 7 kişi gözaltına alındı, yapılan aramalarda ise 16,6 gram metamfetamin, 2,70 gram esrar, 510 kök skunk bitkisi ve 82 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

        Öte yandan trafik birimlerince yapılan uygulamalarda 3 bin 434 araç sorgulandı, 213 araç sürücüsüne 843 bin 293 lira ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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