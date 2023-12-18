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        Antalya'da yaklaşık 3 bin taksici şehir turu atarak korsan taksileri protesto etti

        Antalya'da taksiciler, korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla konvoylu eylem gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:10 Güncelleme: 18.12.2023 - 18:10
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        Antalya'da yaklaşık 3 bin taksici şehir turu atarak korsan taksileri protesto etti
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        Antalya'da taksiciler, korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla konvoylu eylem gerçekleştirdi.

        Kent merkezinde hizmet veren yaklaşık 3 bin taksici, korsan taşımacılığına karşı Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde toplandı.

        Taksici esnafına Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Nurettin Şengün ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Adlıhan Dere de destek verdi.

        Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, burada yaptığı açıklamada, korsan taşımacılığa "dur" demek ve gerekli önlemlerin alınması için bu eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Korsan taksicilerin emek hırsızlığı yaptığını belirten Alkan, "Antalya'da korsan taşımacılığı her geçen gün artıyor, ciddi boyutlara ulaştı. Bu durum taksici esnafımızın iş durumunu ciddi anlamda etkilemektedir. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor." dedi.

        Geçmişten bugüne korsan taşımacılıkla mücadele ettiklerini dile getiren Alkan, şunları kaydetti:

        "Dünya kenti Antalya'mızda böylesine korsan taşımacılık oluşturmak, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizin can ve mal güvenliğini bu emek hırsızlarına teslim etmek demektir. Geçmişten bugüne korsan taşımacılıkla mücadele ediyoruz ama bazı firmalar uygulamalar üzerinden yasaları arkadan dolaşarak, korsan taşımacılık yapmaktadır. Bizler korsanın her türlüsüne karşıyız."

        Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Şengün ise korsan taksiler ve taşımacılıkla ilgili kesintisiz denetimler yapacaklarını belirterek, taksici esnafını hiç kimseye ezdirmeyeceklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından taksilerine binen esnaf, şehir turu attı. Konvoy sırasında kornalarına basan taksiciler, "korsana hayır" sloganı attı.

        Taksicilerin şehir turu, oda önünde son buldu. Eylem nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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