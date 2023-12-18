Antalya'daki trafik denetimlerinde 17 bin 845 lira ceza kesildi Antalya'da toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde, sürücü ve yolculara toplam 17 bin 845 lira ceza kesildi.

Antalya'da toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde, sürücü ve yolculara toplam 17 bin 845 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde ve ilçelerinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Denetimde, kural ihlali yaptığı belirlenen 6 sürücü ile yolculara toplam 17 bin 845 lira ceza uygulandı.

Toplu taşıma aracı kullanan bir kişinin ise sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.