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        Antalya'daki trafik denetimlerinde 17 bin 845 lira ceza kesildi

        Antalya'da toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde, sürücü ve yolculara toplam 17 bin 845 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:57 Güncelleme: 18.12.2023 - 22:15
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        Antalya'daki trafik denetimlerinde 17 bin 845 lira ceza kesildi
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        Antalya'da toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde, sürücü ve yolculara toplam 17 bin 845 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde ve ilçelerinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

        Denetimde, kural ihlali yaptığı belirlenen 6 sürücü ile yolculara toplam 17 bin 845 lira ceza uygulandı.

        Toplu taşıma aracı kullanan bir kişinin ise sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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