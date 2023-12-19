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        Antalyaspor, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:37
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        Antalyaspor, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        Akdeniz ekibinde Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Brezilyalı file bekçisi Helton Leite ile kart cezalısı Polonyalı santrafor Adam Buksa ile orta saha oyuncusu Erdal Rakip, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Sakatlık geçiren İsveçli orta saha oyuncusu Sam Larsson'un Kasımpaşa mücadelesinin kadrosunda yer alıp almayacağı ise maç günü belli olacak.

        Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde bu sezon çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 23 puanla 7. sırada girdi.

        Ligde son 6 maçını kaybetmeyen, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Antalyaspor, iç sahadaki son dört mücadelesini ise 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladı.

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