33. Alanya Triatlonu için protokol imzalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde 2024 yılında 33. kez yapılacak, Alanya Triatlonu için protokol imzalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2024 yılında 33. kez yapılacak, Alanya Triatlonu için protokol imzalandı.

Alanya Belediye Binası'nda gerçekleştirilen törene Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve TTF Organizasyon Kurulu Üyesi Caner Algün katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Yücel, 2024'teki organizasyon kapsamında hem Avrupa Kupası'na hem de Türkiye finallerine ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Dünyada triatlon denince akla Alanya'nın geldiğini dile getiren Yücel "Şehrimiz, dünyadaki triatlon yarışlarında süreklilik anlamında iki şehirden birisi. Bununla da iftihar ediyoruz. Federasyona ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdiden Alanya'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Ender Baş ise Alanya'nın, triatlonda uzun yıllara dayalı bir tecrübeye ve hafızaya sahip olduğunu belirtti.

Alanya Belediyesinin bunda payının çok olduğunu anlatan Baş, "Alanya sporda sadece triatlonda değil bütün branşlarda gerçekten iyi bir konumda. Zaten bunu da Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından Alanya'ya verilen 2024 Akdeniz Spor Başkenti ödülünü alarak tescillediler. Önümüzdeki dönemde birlikte yarışı icra edeceğiz." diye konuştu.

Alanya'da 26-27 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek 33. Alanya Triatlonu'nun Avrupa Kupası ve Türkiye finallerine bine yakın sporcunun katılması bekleniyor.