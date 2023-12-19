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        Antalya'da, sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı

        Antalya'da, sosyal medyada müstehcen içerikli görüntü paylaştığı gerekçesiyle bir kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:29
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        Antalya'da, sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı
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        Antalya'da, sosyal medyada müstehcen içerikli görüntü paylaştığı gerekçesiyle bir kadın gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, S.S'nin bir sosyal medya platformundan müstehcen içerikli videolar paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler S.S'yi Hurma Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

        Şüphelinin dizüstü bilgisayarı ile 2 cep telefonuna el koyuldu.

        Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan S.S, adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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