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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:29
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K'nin evinde uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Eve düzenlenen operasyonda, 2 çadır, 2 hava nemlendirici, 2 konvektör, 2 ısı ölçer, 2 bitki yetiştirme lambası, saksılar ve yaklaşık 500 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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