Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K'nin evinde uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve düzenlenen operasyonda, 2 çadır, 2 hava nemlendirici, 2 konvektör, 2 ısı ölçer, 2 bitki yetiştirme lambası, saksılar ve yaklaşık 500 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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