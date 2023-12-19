AK Parti Serik İlçe Başkanlığına Ahmet Söker atandı

AK Parti Serik İlçe Başkanlığına AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı iş insanı Ahmet Söker atandı.

AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım’ın yerel seçimlerde Serik'ten belediye başkan aday adaylığı için istifa etmesinin ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı iş insanı Ahmet Söker, ilçe başkanı olarak görevlendirildi.

Söker bir dönem AK Parti Serik ilçe yönetiminde de görev yapmıştı.