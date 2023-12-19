AK Parti Serik İlçe Başkanlığına Ahmet Söker atandı
AK Parti Serik İlçe Başkanlığına AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı iş insanı Ahmet Söker atandı.
AK Parti Serik İlçe Başkanlığına AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı iş insanı Ahmet Söker atandı.
AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım’ın yerel seçimlerde Serik'ten belediye başkan aday adaylığı için istifa etmesinin ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı iş insanı Ahmet Söker, ilçe başkanı olarak görevlendirildi.
Söker bir dönem AK Parti Serik ilçe yönetiminde de görev yapmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.