Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        AK Parti Serik İlçe Başkanlığına Ahmet Söker atandı

        AK Parti Serik İlçe Başkanlığına AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı iş insanı Ahmet Söker atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Serik İlçe Başkanlığına Ahmet Söker atandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Serik İlçe Başkanlığına AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı iş insanı Ahmet Söker atandı.

        AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım’ın yerel seçimlerde Serik'ten belediye başkan aday adaylığı için istifa etmesinin ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı iş insanı Ahmet Söker, ilçe başkanı olarak görevlendirildi.

        Söker bir dönem AK Parti Serik ilçe yönetiminde de görev yapmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz

        Benzer Haberler

        Turizm tedarikçileri Antalya'da buluştu
        Turizm tedarikçileri Antalya'da buluştu
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Antalya'da, sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı
        Antalya'da, sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı
        Hayırseverin bağışladığı akülü engelli aracı sahibini bekliyor
        Hayırseverin bağışladığı akülü engelli aracı sahibini bekliyor
        33. Alanya Triatlonu için protokol imzalandı
        33. Alanya Triatlonu için protokol imzalandı
        Kumluca'da meslekte 25 yılı dolduran esnafa plaket verildi
        Kumluca'da meslekte 25 yılı dolduran esnafa plaket verildi