Turizm tedarikçileri Antalya'da buluştu

Otel Satın Alma Yöneticileri Derneğince (TÜRSAD) düzenlenen Turizm Tedarikçileri Fuarı Antalya'da yapıldı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuar, sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

TÜRSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilal Ardıç, yaptığı açıklamada, fuarların sektöre önemli katkı sunduğunu belirtti.

Verimli bir fuar geçirdiklerini aktaran Ardıç, "Fuar boyunca yeni ürünler tanıtıldı. Yeni işbirliklerine imza atıldı. Sektör paydaşları fikir alışverişinde bulundu." dedi.

Otel sektörünün tüm gereksinimlerini barındıran fuar, 4 gün sürdü. Fuar sonunda katılımcılara plaket verildi.

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