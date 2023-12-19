Fikret Otyam'ın ismi Akdeniz Üniversitesinde yaşayacak

Gazeteci, ressam, fotoğraf sanatçısı ve yazar Fikret Otyam'ın ismi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki sergi salonuna verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin girişinde bulunan fuaye alanına Türkiye'nin sanat alanında katkıları bulunan Otyam'ın isminin verildiği belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan da Fikret Otyam'ın eşi Filiz Otyam ile bir araya gelerek sanatçının adının sergi salonunda yaşatılacağı bilgisini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, Fikret Otyam'ın ismi ve eserlerini yaşatmanın çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "2015 yılında kaybettiğimiz kıymetli sanatçımızın 19 Aralık doğum gününde bu bilgiyi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Sanat eserlerinde Anadolu'yu ve Antalya'yı işleyen sanatçımızın adını verdiğimiz Güzel Sanatlar Fakültesi Fikret Otyam Sergi Salonu'nu da kıymetli eserlerinin yer alacağı bir sergiyle ilerleyen günlerde açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.