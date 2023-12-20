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        Serik'te polisten huzur uygulaması

        Antalya'nın Serik ilçesinde önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:57
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        Serik'te polisten huzur uygulaması
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        Antalya'nın Serik ilçesinde önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.

        İlçe merkezi ve D-400 kara yolu başta olmak üzere 14 ayrı noktada huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        Uygulamada 1300 kişi ile 230 araç sorgulaması yapıldı. 10 park ve 20 işyerinde de kimlik kontrolleri yapıldı.

        Kontrollerde bir çalıntı araç yakalandı, 12 sürücüye 10 bin 347 lira ceza kesildi.

        Öte yandan kontrol edilen 3 iş yerine de 7 bin lira ceza uygulandı.

        Galeri
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