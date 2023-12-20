Serik'te park halinde otomobil yandı
Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobil yanarak zarar gördü.
Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobil yanarak zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Belek Mahallesi Fatih Caddesi'nde Süleyman Çam'a ait park halindeki 07 YER 88 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Büyük bir kısmı yanan araç kullanılamaz hale geldi.
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