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        Serik'te park halinde otomobil yandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobil yanarak zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:31
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        Serik'te park halinde otomobil yandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobil yanarak zarar gördü.

        Edinilen bilgiye göre, Belek Mahallesi Fatih Caddesi'nde Süleyman Çam'a ait park halindeki 07 YER 88 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

        Büyük bir kısmı yanan araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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