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        Vali Hulusi Şahin, Antalya Tarım Konseyi toplantısına katıldı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, kent tarımının daha ileri gidecek bir potansiyele sahip olduğunu, sürdürülebilirlik ve karbon ayak izinin tüm faaliyetlerin önceliği haline geldiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:33 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:23
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        Vali Hulusi Şahin, Antalya Tarım Konseyi toplantısına katıldı
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, kent tarımının daha ileri gidecek bir potansiyele sahip olduğunu, sürdürülebilirlik ve karbon ayak izinin tüm faaliyetlerin önceliği haline geldiğini bildirdi.

        Antalya Ticaret Borsası (ATB) toplantı salonunda, Antalya Tarım Konseyi'nin (ATAK) konuğu olan Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın tarımsal faaliyetlerde "baş köşede" olduğunu söyledi.

        Kentin birçok ürünün üretiminde birinci sırada yer aldığını ve ülke tarımında adından söz ettirdiğini belirten Şahin, "Rakamlar burada yapılan işlerin doğru yapıldığını gösteriyor. Antalya Tarım Konseyi'nin önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Antalya tarımının daha ileri gidecek potansiyele sahip olduğunu dile getiren Şahin, sürdürebilirlik ve karbon ayak izinin tüm faaliyetlerin önceliği ve olmazsa olmazı olduğuna dikkati çekti.

        Kenti tarım konusunda 21. yüzyılın yeni önceliklerine hazırlamak gerektiğinin altını çizen Şahin, "Artık suyu sonsuz kaynak gibi kullanamayız. Kaynakları en doğru şekilde kullanmanın arayışı içerisinde olacağız. Gübrenin aynı zamanda zarar verdiğini bilip ona göre kullanacağız. Toprağın büyük bir değer olduğunu bilerek doğru kullanacağız. Allah'ın bize bahşettiği güzel suyu, müthiş toprağı güzel coğrafyayı iyi kullanmalı, torunlarımıza bırakmalıyız. Bunun için yapılması gerekenleri belirleyip öyle yürümeliyiz. Çocuklarımıza tarımla uğraşmanın çok itibarlı bir iş olduğunu anlatıp, kabul ettirmemiz lazım." diye konuştu.

        Geleceğin trendinin kaliteli beslenme olacağını vurgulayan Şahin, kentin mikro klimasının avantajıyla üretim potansiyelinin bu noktada ön plana çıktığını kaydetti.

        Öte yandan Şahin, kentte muz üretiminin doyum noktasına geldiğini hatırlatarak, Antalyalı çiftçilerin gelişimlere oldukça açık olduğunu sözlerine ekledi.

        ATAK ve ATB Başkanı Ali Çandır ise Antalya'da yürütülen tarım faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

        Sürdürülebilir tarım konusuna oldukça önem verdiklerini belirten Çandır, kentin bombus arısı, sebze tohumu, örtüaltı biber, örtüaltı fasulye, örtüaltı domates, karanfil, avokado olmak üzere birçok ürünün üretiminde lider olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından konsey üyeleri tarımla ilgili görüş, beklenti ve taleplerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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