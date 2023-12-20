Özkan çifti, ABD'de yabancı hekimlere yüz, kol ve rahim nakillerini anlattı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, ABD'de Uluslararası Vaskülarize Kompozit Allotransplantasyon Kongresi'nde rahim, yüz ve kol nakillerini anlattı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, ABD'de Uluslararası Vaskülarize Kompozit Allotransplantasyon Kongresi'nde rahim, yüz ve kol nakillerini anlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özkan çifti, Los Angeles'ta düzenlenen kongreye Asya kıtasını temsilen katıldı.

Rektör Özkan kongrede, Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan 4 yüz nakliyle ilgili tecrübelerini anlattı.

Prof. Dr. Ömer Özkan ise dünyada ilk kez Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kadavradan rahim nakliyle ilgili tarihsel gelişimi ve deneyimlerini aktardı.

Her iki sunum da bilim insanları tarafından büyük ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Özkan, böylesi önemli bir uluslararası etkinlikte Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi'nin çalışmalarını dikkat çekici bulunduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Kongrede yüz, kol ve rahim nakli gibi kompozit doku nakilleriyle ilgili tecrübe paylaşımı yapıldı. Her merkez kendi uzmanı olduğu alanda sunumlar yaptı. Dünyada bu üç alanda birden çalışan tek merkez olduğumuz için Akdeniz Üniversitesi çok dikkati çekti. Bizim geldiğimiz bu nokta, sadece üniversitemizin değil ülkemizin de sağlık alanında geldiği noktayı göstermesi açısından çok kıymetli."