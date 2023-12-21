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        Yılbaşı tatili turizm bölgelerindeki otellerde hareketli geçecek

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, yılbaşı dolayısıyla özellikle sahil bölgelerinde açık olan otellerde doluluğun yüzde 80'e ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki hafta çok daha fazla rezervasyon olacağını düşünüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:40 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:40
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        Yılbaşı tatili turizm bölgelerindeki otellerde hareketli geçecek
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, yılbaşı dolayısıyla özellikle sahil bölgelerinde açık olan otellerde doluluğun yüzde 80'e ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki hafta çok daha fazla rezervasyon olacağını düşünüyoruz." dedi.

        Yağcı, AA muhabirine, 31 Aralık'ın pazara denk gelmesinin tatil olanağını artırdığını söyledi.

        Turizmde başarılı bir yılın ardından yeni umutlarla gelecek sezonlara hazırlandıklarını ifade eden Yağcı, yılbaşı yoğunluğuyla da iyi bir başlangıç yapacaklarını kaydetti.

        Yılbaşı dolayısıyla özellikle sahil bölgelerinde açık olan otellerde doluluğun yüzde 80'e ulaştığını anlatan Yağcı, şöyle konuştu:

        "Önümüzdeki hafta çok daha fazla rezervasyon olacağını düşünüyoruz. Şu anda tüm bölgelerimizde hareketlenme başladı. Geleneksel pazarlarımız var, Avrupa'dan Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika gibi ülkelerden kış döneminde de gelen misafirlerimiz var. Rusya'dan son 3 yılda yılbaşı döneminde gelen misafir sayısı artmaya başladı. Bizim yılbaşı, ardından Rusların yılbaşı programlarını düşünürsek 8 Ocak'a kadar Türkiye'de yılbaşı hareketliliğini yaşayacağız."

        İç pazardan da rezervasyon aldıklarını belirten Yağcı, gerek kayak bölgelerindeki gerekse sahil kesimindeki otellerin yılbaşı tatilini verimli geçireceğini bildirdi.

        Yağcı, otellerin de yılbaşı için rezervasyonlar doğrultusunda hazırlıklarını yaptığını kaydetti. Otellerin aralığın ikinci haftasından itibaren yılbaşı konseptine büründüğünü dile getiren Yağcı, program ve menülerin de günler öncesinden planlandığını ifade etti.

        - Yılbaşı için Rus ve Alman turistte artış var

        Antalya'daki bir oteller grubunun işletme müdürü İsmail Çağlar da güzel bir yılı geride bıraktıklarını ve yeni umutlarla 2024'e hazırlandıklarını söyledi.

        Yılbaşı tatiliyle yeni yıla güzel bir başlangıç yapmak istediklerini ifade eden Çağlar, Kundu, Belek, Kemer, Alanya bölgelerindeki otellerde yılbaşına özel program hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

        Yurt içinden de çok sayıda talep aldıklarını ve hareketli bir yılbaşı tatilinin yaşanacağını anlatan Çağlar, "Katolik Hristiyanların Noel kutlaması 24 Aralık'ta başlıyor, akabinde Ortodoksların devam ediyor. 15 günlük güzel bir süreç bizi bekliyor. Genellikle iç pazar yoğunluğu olurdu, bu yıl hem Rus hem de Alman misafirlerde de bir artış var. Heyecanla yılbaşını bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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