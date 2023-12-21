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        Antalya'da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Antalya'da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:45 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:58
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        Antalya'da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan sahte belge düzenlenerek ülkeye araç sokulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Operasyonda sahte belge düzenleyerek Türkiye'ye getirilen 2 lüks araca el koyulurken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

        "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan haklarında işlem yapılan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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