Antalya'da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan sahte belge düzenlenerek ülkeye araç sokulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda sahte belge düzenleyerek Türkiye'ye getirilen 2 lüks araca el koyulurken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

"Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan haklarında işlem yapılan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

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