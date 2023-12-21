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        Antalya Ultra Maratonu'na 39 ülkeden 1720 sporcu katılacak

        Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Antalya Ultra Maratonu'na 39 ülkeden 1720 sporcunun katılması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:01
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        Antalya Ultra Maratonu'na 39 ülkeden 1720 sporcu katılacak
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        Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Antalya Ultra Maratonu'na 39 ülkeden 1720 sporcunun katılması bekleniyor.

        Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 23-24 Aralık'ta gerçekleştirilecek ultra maratona ilişkin düzenlediği basın toplantısında, maratona katılımcı sayısının her yıl arttığını söyledi.

        Avrupa'daki spor kanallarında ultra maraton sayesinde hem Konyaaltı hem de Antalya'nın güzelliklerinin tanıtılacağını belirten Esen, "Maratona 39 ülkeden 1720 sporcu katılacak. Yarışmaya katılan sporcularımızın yüzde 41'i yabancı uyruklu. " dedi.

        Antalya Ultra Maratonu'na tüm sporseverleri davet eden Esen, yaklaşık 100 çocuğun katılacağı bir çocuk koşusu ve sporseverlerin köpekleri ile koşacakları "pati-run" koşusu da yapılacağını kaydetti.

        Cumartesi günü saat 04.30'da startını verecekleri maratonun, 5, 12, 31, 57 ve 85 kilometrelik değişik uzunluktaki parkurlarda yapılacağını dile getiren Esen, "Sıfır rakımdan başlayıp 2 bin rakıma kadar çıkan değişik rakımlarda ilerleyen bir parkurumuz olacak. Böylece sporcularımız denizimin mavisinden karın beyazına doğru koşacak" diye konuştu.

        Organizasyon sorumlusu Ali Cem Aktaş ise maratonun Antalya'nın tanıtımı için fırsat olduğunu anlatarak, "Yabancı koşucu sayımız giderek artmaya başladı. Gelenler bir hafta ile bir ay arası Antalya'da konaklıyor. Bu da ülkemiz için katma değer oluşturuyor. Bu maratonu dünyanın en önemli yarışları arasına katmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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