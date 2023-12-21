Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlılarda, dün Kasımpaşa ile oynanan lig maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.