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        Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 18:49 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:52
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        Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kırmızı-beyazlılarda, dün Kasımpaşa ile oynanan lig maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

        Akdeniz ekibi, Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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