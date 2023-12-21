Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), yeni yıl kutlamaları kapsamında Rus besteci Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini gündüz gösterimiyle sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), yeni yıl kutlamaları kapsamında Rus besteci Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini gündüz gösterimiyle sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB yapılan açıklamaya göre, yeni yıl kutlamalarıyla özdeşleşmiş ve dünyaca ünlü bale topluluklarınca sahneye konulan "Fındıkkıran" balesi, 23 Aralık Cumartesi saat 15.00'te Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Pavel Petrenko yönetirken, eserin başkemancılığını Koray Önel üstlenecek.

Çaykovski'nin bestelediği son bale olan eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Stahlbaum ailesinin evindeki yılbaşı partisinde Clara'ya hediye edilen "Fındıkkıran" adlı bebeğin prense dönüşmesinin ve ardından gelişen olayların anlatıldığı eserde "Fındıkkıran" rolünü Yağızhan Danış, "Clara"yı Chisato Ishikawa, "Şeker Perisi"ni Milina Fidan Özbek, "Drosselmeyer"i Evren İskender ve "Kral Fare" rolünü ise Burak Burçak canlandıracak.

Eser, 4 Ocak Perşembe saat 20.00'de tekrar sahnelenecek.

Eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com sitesinden de temin edilebilecek.