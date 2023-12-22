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        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 7 kişiye umut oldu

        FATİH HEPOKUR - Antalya'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden genç kızın organları, 7 hastaya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:06 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:23
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        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 7 kişiye umut oldu
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        FATİH HEPOKUR - Antalya'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden genç kızın organları, 7 hastaya nakledildi.

        Kepez ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Zeynep Varol, 3 Aralık'ta evinde fenalaştı. Kalbi duran genç, önce özel bir hastaneye, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Varol'un, yoğun bakım ünitesinde 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından beyin ölümü gerçekleşti.

        Hastanenin organ nakil koordinatörlüğü, genç kızın ailesiyle görüşerek organ bağışı yapmasını önerdi. Aile, nakil bekleyen hastalar için organların bağışlanması kararı aldı.

        Hastanede operasyonla gencin bağışlanan organları alındı. Varol'un kalbi, böbrekleri, 2 korneası Antalya'daki, karaciğeri Bursa, akciğeri ise İstanbul'daki hastalara nakledildi. Genç kızın cenazesi 6 Aralık'ta Antalya Habibler Mezarlığı'nda defnedildi.

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Recayi Madaslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nakil bekleyen 7 hastaya yeniden yaşam umudu olan bağış için aileye teşekkür etti.

        - "Duyarlı bir karar vererek bağışta bulundular"

        Organların nakil bekleyen hastalara başarılı şekilde nakledildiğini anlatan Madaslı,"Hastamızın beyin ölümü gerçekleştikten sonra organ bağışı için aileyle irtibata geçtik. Onlar da duyarlı bir karar vererek bağışta bulundular. Hastamızın bir böbreği ve 2 korneası hastanemizde, diğer böbreği ve kalbi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde, karaciğeri Bursa'ya, akciğeri ise İstanbul'a gönderilerek nakilleri gerçekleşti. Genç kızımız organ bekleyen 7 kişiye umut oldu." dedi.

        Baba Ubeydullah Varol ise kızlarını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, organ bağışıyla teselli olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Evladının, yeğeninin düğünü sonrası fenalaştığını anlatan Varol, şöyle devam etti:

        "Yedi çocuğum var, biri Zeynep'ti. Hep beraber yeğenimin düğünündeydik. Kızım, kuzeninin düğününde eğlendikten sonra eve gelip fenalaştı ve yere düştü. Kendi imkanlarımızla önce özel bir hastaneye götürdük, kalbi durmuştu, şok masajı yaptılar. Ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Eşime önce söyleyemedim, dünyam yıkılmıştı. Sonra cesaretimi toparlayıp durumu anlattım. Doktorların organ bağışı talebini olumlu karşılayıp bağışlama kararı verdik. Umarım organ bağışı artar çünkü organ bekleyen hasta sayısı çok fazla. Yaptığımız bağışın diğer insanlara örnek olmasını istiyorum."

        Anne Remziye Varol da kızlarını kaybetmenin acını yaşadıklarını belirterek, "Zor günler geçiriyoruz. Hayat dolu, neşe dolu kızımızı, evladımızı kaybettik. İnşallah kızımızın organları başka insanlarda hayat bulacak. Kızımız ölürken bile başkalarına can oldu, 7 kişiye can verdi. Bundan dolayı bir nebze olsun içimiz rahat, bu da bizi biraz teselli ediyor. Kızımız çok iyilik dolusu birisiydi, duyarlıydı. Çalıştığı zaman biriktirdiği parasını dar gelirli öğrencilere, lösemili çocuklara bağışlardı. Bize de önceden '18 yaşımdan sonra organlarımı bağışlamak istiyorum' demişti. Onun vasiyetini yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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