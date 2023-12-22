Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, başantrenör Çokşen ile sözleşme yeniledi Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, başantrenör Gökhan Çokşen ile sözleşme yeniledi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, başantrenör Gökhan Çokşen ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu için başantrenörümüz Gökhan Çokşen ile sözleşme yeniledik ve yeni sezon transfer çalışmalarını başlattık. Başantrenörümüz Gökhan Çokşen'e yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.