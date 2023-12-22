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        Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, başantrenör Çokşen ile sözleşme yeniledi

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, başantrenör Gökhan Çokşen ile sözleşme yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:05 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:05
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        Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, başantrenör Çokşen ile sözleşme yeniledi
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, başantrenör Gökhan Çokşen ile sözleşme yeniledi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu için başantrenörümüz Gökhan Çokşen ile sözleşme yeniledik ve yeni sezon transfer çalışmalarını başlattık. Başantrenörümüz Gökhan Çokşen'e yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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