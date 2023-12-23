Muratpaşa'da gıda politika rehberi hazırlanacak

Muratpaşa Belediyesi, Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 projesi olan Food Trails Cascade öğrenme programına kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesinin kabul edildiği Food Trails Cascade öğrenme programı belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülecek, program sonunda "Muratpaşa Gıda Politika Rehberi" hazırlanacak.

Avrupa Şehirler Ağına katılmak için büyük fırsat olan proje, kentlerin ortak sorunlara işbirliği içinde yenilikçi çözümler geliştirmesine olanak tanıyacak.

Salgın sürecinde mısır ekimi yaparak 12 bin 700 kilogram mısır hasat eden belediye, Yamansaz bölgesinde 45 dönümde buğday tarımı gerçekleştirerek, 20 ton ürün elde etti.

Güzeloba Mahallesi'nde 5 dönüm alanda susam tarımı yapan Muratpaşa Belediyesi, 500 metrelik alanda zencefil üretimine başlayarak, ilk üretimden 198 kilogram ürün hasat etti.