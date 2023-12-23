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        Antalya'da korsan taksi sürücüsüne ve yolcularına ceza yazıldı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki denetimlerde korsan taksi sürücüsüne ve yolcularına ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:09
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        Antalya'da korsan taksi sürücüsüne ve yolcularına ceza yazıldı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki denetimlerde korsan taksi sürücüsüne ve yolcularına ceza yazıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Bulvarı'ndaki rutin asayiş uygulamasında korsan taksi taşımacılığı yaptığı şüphesiyle bir otomobili durdurdu.

        Otomobil sürücüsü polislere, araçtaki iki kişiyi uygulama üzerinden iletişim kurup Akdeniz Bulvarı'nda aldığını söyledi, yolcular da müşteri olduklarını kabul etti.

        Bunun üzerine sürücü M.K. ile yolcular F.K. ve İ.E'ye idari para cezası uygulanırken, otoparka çekilen otomobile 60 gün trafikten men cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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