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        Antalyaspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 12:00 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:00
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        Antalyaspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

        Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Akdeniz ekibinde sakatlığı süren Brezilyalı file bekçisi Helton Leite ile kart cezalısı Erdal Rakip, Güray Vural ile Britt Assombalonga bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde bu sezon çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 24 puanla 8. sırada girdi.

        Ligde son 7 maçını kaybetmeyen, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Antalyaspor, yenilmezlik serisini Adana deplasmanında sürdürmek istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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