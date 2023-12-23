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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Antalya ve Isparta'da protesto edildi

        23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü'nde Antalya ve Isparta'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:58
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Antalya ve Isparta'da protesto edildi
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        23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü'nde Antalya ve Isparta'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Antalya Kudüs Platformu öncülüğünde Muratpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önündeki eyleme çok sayıda kadın ve çocuk katıldı.

        Sessiz oturma eyleminde çocuk ayakkabıları ve oyuncaklar alışveriş merkezinin önündeki zemine bırakıldı.

        Ellerindeki pankartlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden grup, yaklaşık iki saat süren eylemin ardından edilen duaların ardından alandan ayrıldı.

        - Alanya

        Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) öncülüğünde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda kadın ile çocuk, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, Gazze'de çekilen fotoğraflar ve öldürülen bebekleri sembolize eden kefenlenmiş bebek kundakları ile toplandı.

        ALDAP Yönetim Kurulu Üyesi Hasan İlhan, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Rim'in bugün doğum günü olduğunu söyledi.

        İsrail’in binlerce ton bomba ile Rim'i katlederek yok edebileceğini zannettiğini belirten İlhan, "Ama yok etmek şöyle dursun, Rim yavrumuz kendi dipdiri olduğu gibi, ölmek üzere olan insanlığımızı diriltiyor. Ondan bize, masumiyeti, güzelliği, dedesinin tertemiz sevgisi yanında bütün şehit çocuk çocukları hatırlayacağınız bir gün de miras kaldı. Gazzeli Rim ve tüm dünyada geçmişte ve bugün şehit edilen çocukları anıyor, onları katledenleri lanetliyoruz. " dedi.

        Etkinliğe katılanlar İsrail’in saldırıların da hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezerken, çocuklarda kendileri için hazırlanan panoya dileklerini yazdı.

        Bazı minik çocuklar ise getirdikleri oyuncuları öldürülen bebekleri sembolize eden kefenlenmiş bebek kundaklarının yanına bıraktı.

        - Isparta

        Isparta’da da Dünya Şehir Çocuklar Günü dolayısıyla çocuklar yürüyüş gerçekleştirdi.

        Akoluk Cami önünde buluşan çocuklar, Kaymakağı Meydanı’na yürüdü.

        Etkinlik, basın açıklamasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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