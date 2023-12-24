Team Türkiye Olimpik Sporcular Zirvesi, Antalya'da sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da düzenlenen zirve, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden milli sporcular ile antrenörleri bir araya getirdi.

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, zirvenin 4 gün sürdüğünü söyledi.

Zirvede, sporcuların birlikte vakit geçirerek takım ruhunu pekiştirme şansı bulduğunu ifade eden Erdener, sporcuların golf, plaj voleybolu gibi çeşitli etkinliklere katılarak eğlenceli zaman geçirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin ilk olimpiyat takımının 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün desteğiyle Paris'te yarıştığını anımsatan Erdener, zirvenin olimpiyatlara daha fazla sporcu gönderme ve daha fazla madalya kazanma hedeflerine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ise zirvede sporcu ve antrenörlerin takım ruhu oluşturmaları ve Paris 2024'e odaklanmaları için bir program yaptıklarını vurguladı.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül de zirveye katılan sporcuların birbirleriyle kaynaştığını ifade etti.

Taha Akgül, Tokyo Olimpiyatları'nda kazanılan başarıların üzerine çıkmak için çaba gösterdiklerini belirtti.