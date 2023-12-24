Alanya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Serdar Uçak'ın (26) kullandığı 07 NHN 77 plakalı motosiklet, Tosmur Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Uçak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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