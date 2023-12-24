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        Antalya'da park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 14:06 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:06
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        Antalya'da park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Güneş Cerit'in (19) kullandığı 07 BBH 323 plakalı motosiklet, Kadriye Mahallesi Çakallık Caddesi'nde park halinde bulunan 07 YRS 39 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Cerit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cerit'in, Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalıştığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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